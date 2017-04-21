Оперу «Не только любовь» поставят на сцене БКЗ филармонии вечером

10:27, 22 апреля 2017, ПАИ

22 апреля, в рамках 43-го Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, артисты Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» представят зрителям лирическую оперу в двух действиях Родиона Щедрина «Не только любовь». Постановка начнётся в 17:00 в Большом концертном зале областной филармонии.

Родион Щедрин – один из самых крупных и известных советских композиторов второй половины ХХ века. Он обладал гениальным ощущением оркестрового звучания. Щедрина называют королем современного оркестра, мастером оркестровки, комбинаций оркестровых красок, внезапных эффектов. На первый взгляд материал его произведений может показаться обманчиво простым. Но искусная изощренность его языка ведет нас в глубины музыки.

Опера «Не только любовь» написана по мотивам рассказов Сергея Антонова, с включением в либретто текстов частушек и посвящена его жене – великой русской балерине – Майе Плисецкой. Это была первая работа композитора в оперном жанре.

Герои советского колхоза переживают любовную историю на фоне картин народных гуляний, кутежей, танцев и драматических сцен.

Несколько лет опера неоднократно исполнялась в Москве и провинции, но постепенно исчезла с репертуарной страницы и в дальнейшем была незаслуженно забыта. Сегодня художественный руководитель театра «Санктъ-Петербургъ Опера» – Юрий Александров («Золотая маска», «Золотой софит») вдохнул новую жизнь в эту оперу.

«Не только любовь», показанная камерным музыкальным театром «САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА», вызвала огромный резонанс, такой же, как и во время первого показа в 1972 году на новой театральной сцене Московского камерного музыкального театра.

Родион Щедрин и Майя Плисецкая, которые присутствовали на премьере, были восхищены увиденным на сцене и отсутствием равнодушных зрителей, сказав, что именно постановку Юрия Александрова могут назвать лучшей за все полвека существования оперы на сцене.

Опера «Не только любовь» стала лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

На концерт еще осталось несколько билетов. Их можно приобрести на сайте филармонии, а также в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24.

В этом году организаторы решили расширить аудиторию фестиваля, и, помимо классики, на нем будут представлены другие направления музыкального искусства. 23 апреля на сцене БКЗ филармонии выступит российская рок-группа из Новосибирска «Калинов-мост» с программой «Тридесятое царство». 26 апреля, в заключительный день фестиваля, состоится выступление популярного российского певца Александра Малинина.

Также с 24 по 26 апреля в музеях-усадьбах М. П. Мусоргского (Куньинский район) и Н. А. Римского-Корсакова (Плюсский район) с шестью концертами выступит дуэт аккордеонистов из Липецкой области.

Помимо концертных выступлений в рамках фестиваля пройдет мастер-класс для учащихся и преподавателей народных отделений колледжа искусств, детских школ искусств и детских музыкальных школ региона. Его проведут российские музыканты Андрей Котов и Сергей Старостин. 24 апреля на большой сцене Псковского академического театра драмы артисты выступят с музыкальной программой на классических и этнических инструментах «Душеполезные песни на каждый день».