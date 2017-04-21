В Пскове обсудили проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог»

16:49, 21 апреля 2017, ПАИ

На площадке регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области состоялось обсуждение проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». В нем приняли участие общественники, представители госкомитета области по транспорту, отдела ГИБДД УМВД России по региону, руководители управления городского хозяйства администрации г.Пскова и бюджетного учреждения по ремонту дорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Участникам встречи была презентована интерактивная карта «убитых» дорог, куда граждане наносят проблемные участки. «Наша задача – организовать взаимодействие в данной сфере, чтобы набравшие наиболее высокий рейтинг участки дорог вошли в планы ремонта и были приведены в надлежащее состояние», - пояснил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Псковской области, член регионального штаба Олег Мыслевич говорила о безопасности дорожного движения. «Аварийность и травматизм напрямую зависят от состояния дорог, поэтому их содержание в нормативном виде крайне важно. Если в областном центре ДТП в основном заканчиваются техническими повреждениями транспорта, то за городом ямы на дорогах могут привести к трагедии. Интерактивный ресурс должен стать инструментом и для граждан, и для профильных структур в решении основной задачи, связанной с повышением безопасности дорожного движения», - отметил Мыслевич.

В ходе обсуждения проекта затрагивались проблемы по ремонту гарантийных участков, а также вопросы финансирования. Отмечалось, что количество участков дорог, требующих ремонта, превосходит финансовые возможности регионального и муниципальных бюджетов, поэтому необходимо тщательно подходить к выбору дорог для включения в планы ремонта. Какой-то участок с интенсивным движением и наиболее разбитый необходимо ремонтировать срочно, другой можно планировать на следующий год. В рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» граждане могут нанести на карту плохую дорогу, проголосовать за первоочередной ремонт именно этого участка, после чего формируется рейтинг дорог, которые нужно отремонтировать в первую очередь. Кроме того, участники круглого стола выступили с инициативой размещения на карте дорог тех участков, ремонтные работы на которых проведены, чтобы граждане могли видеть динамику в этом направлении.

Обсуждая вопросы взаимодействия участники встречи договорились о том, что специалисты-дорожники сформулируют свои предложения и передадут их общественникам. Одним из таких стала инициатива отразить на карте те участки дорог, которые внесены в план по ремонту. «Отремонтировать все дороги одновременно невозможно, все упирается в бюджет, который ограничен. Поэтому важно учитывать мнение граждан, которые могут сказать, какая улица должна быть отремонтирована в первую очередь», – сказал Мыслевич.

Жители Псковской области нанесли на карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» уже 192 проблемных дороги общей протяженностью 204 км.