Кабаны, трупы которых были обнаружены в Дедовичском районе, не являлись носителями АЧС

16:41, 21 апреля 2017, ПАИ

Исследование показало, что дикие кабаны, трупы которых 20 апреля были обнаружены в Дедовичском районе не являлись распространителями вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, трупы животных были найдены на берегу реки Северки. Взяты у них пробы были направлены в Псковскую областную ветеринарную лабораторию. Кроме того, специалисты ветеринарной службы совместно с охотоведами провели сжигание обнаруженных трупов диких зверей и захоронение их останков.