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Общество

Великолучане вышли в финал Чемпионата Псковской области по баскетболу

С 22 по 23 апреля в Великих Луках проходит финальная часть Чемпионата Псковской области по баскетболу среди женских и мужских команд. В субботу 22 апреля прошли полуфинальные встречи. Среди женских команд сборная Великих Лук разгромила Островский район – 107:33. В другом полуфинале баскетболистки Пскова уступили команде Локнянского района – 54:62. Об этом сообщает портал iLuki.ru.

Полуфинальные матчи среди мужских команд закончились со следующими результатами:

«Великие Луки» - «Псковский район» - 121:58

«Псков» - «Дновский район» - 80:44

В воскресенье 23 апреля пройдут решающие матчи турнира. В 13:00 в финальном матче среди женских команд сыграют сборная Великих Лук и команда Локнянского района. В 14:30 в финальном матче среди мужских команд соперником великолукских баскетболистов будет команда Пскова.

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