Праздничные мероприятия к Дню Победы начнутся в Пскове 2 мая

15:03, 24 апреля 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский утвердил план праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятия стартуют 2 мая. Выставки, патриотические акции, уроки мужества и встречи поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны пройдут в библиотеках МАУК «ЦБС» Пскова.

С 5 мая до конца месяца будут работать выставки работ учащихся и преподавателей Детской художественной школы города Пскова. Также 5 мая в 18:00 состоится концерт учащихся и преподавателей детской музыкальной школы №2 им М.П. Мусоргского «Я помню, я горжусь!».

8 мая в 16:00 на площади Победы у Могилы Неизвестного Солдата по традиции состоится заупокойная лития и торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятному знаку «Псков – город воинской славы» и к Могиле Неизвестного Солдата.

Парад войск Псковского гарнизона пройдёт 9 мая в 10:00 с участием военной техники, в 11.00 состоится «Парад Победителей» - торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы.

В этот день пройдет национальная акция «Бессмертный полк». Сформированные колонны проследуют от площади Ленина, через Октябрьский проспект к Зеленому театру, где в 12:00 начнётся театрализованная тематическая программа для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города «Наш поющий и цветущий яркий май!».

Праздник продолжится на нескольких площадках города.

Праздничный фейерверк состоится в 23:00 в Зелёном театре.

С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.