Двух псковичей, попытавшихся снять аккумулятор с фуры, задержала полиция

12:58, 24 апреля 2017, ПАИ

Вечером 22 апреля в Пскове на улице Ижорского батальона двое граждан 30 и 28 лет пытались совершить кражу аккумулятора с большегрузного автомобиля. На месте преступления их задержали сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Возбуждено уголовное дело. Во время обыска у подозреваемых обнаружены и изъяты еще восемь аккумуляторов, происхождение которых предстоит установить в рамках расследования.