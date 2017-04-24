Акцию «Чистый берег» проводят псковские сотрудники МЧС

14:04, 24 апреля 2017, ПАИ

В апреле в рамках акции «Чистый берег» сотрудники и государственные инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Псковской области занимаются очисткой берегов водоемов от мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Акция уже прошла в местах неорганизованного отдыха населения и вдоль береговых линий рек в Пскове. Также уборка будет организована в Великих Луках, Гдовском и Опочецком районах.

Цель акции - не только уборка мусора, но и очистка территории от горючих и легковоспламеняющихся предметов. «Ведь в местах отдыха некоторые граждане любят пожарить шашлык, нередко оставляя за собой непотушенные кострища, что может способствовать возгоранию и быстрому распространению огня», - отметили в Управлении.

Напомним, что акция «Чистый берег» является всероссийской и проводится до начала купального сезона.