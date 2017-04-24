Митинги памяти жертв радиационных аварий и катастроф пройдут в Пскове, Великих Луках и Острове

18:20, 24 апреля 2017, ПАИ

26 апреля, в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, в Псковской области пройдет череда памятных мероприятий. Траурные митинги и акции состоятся в Пскове, Острове и Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Организаторы памятных мероприятий — администрация Псковской области, Главное управление МЧС России по Псковской области и Псковская областная общественная организация «Союз «Чернобыль».

В Пскове памятный митинг пройдет в сквере Павших бойцов у памятного знака «Псковичам — жертвам Чернобыля» в 12:00. Перед митингом будет совершена панихида.

В Великих Луках, чтобы почтить память павших героев-ликвидаторов и отдать дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией, жители соберутся в мемориальной зоне Городского парка культуры и отдыха у памятного знака «Участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В Острове траурное мероприятие состоится 27 апреля у мемориала «Героям Чернобыля» на площади Клавы Назаровой.

Сегодня в Псковской области поживают 736 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, случившейся в Белоруссии 26 апреля 1986 года; из них 101 человек признан инвалидом вследствие трагедии. Кроме того, в регионе находятся 662 переселенца с зараженных в результате катастрофы в Чернобыле территорий, в том числе 14 детей. Также в области живут 14 ликвидаторов аварии, произошедшей на производственном объединении «Маяк» в Челябинске 29 сентября 1957 года, и 4 человека, выехавшие с подвергнувшейся заражению опасными веществами территории. Еще 53 жителя региона — это ветераны подразделений особого риска, и 30 граждан - подвергшиеся радиационному воздействию в Семипалатинском испытательном полигоне — одном из крупнейших ядерных полигонов Советского Союза, прекратившего свою работу.