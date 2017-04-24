Вице-президент Российской автомобильной федерации будет стартовать на Чемпионате страны по ралли в Псковской области

16:00, 24 апреля 2017, ПАИ

Поступила первая заявка на участие в третьем этапе Чемпионата России по ралли, четвёртом этапе Чемпионата СЗФО по ралли, втором этапе Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» - ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы - 2017». Её подал вице-президент Российской автомобильной федерации, семикратный чемпион России по ралли, Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса Сергей Успенский. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Он также добавил, что с участием Сергея Успенского 13-14 мая в Пустошкинском районе состоятся тестовые заезды.

Этап Чемпионата России по ралли пройдёт в Псковской области 19-20 мая. В первый день в 18:30 в посёлке Пушкинские Горы состоится церемония открытия соревнования, там же будет дан страт первой секции гонки. В субботу старт второго соревновательного дня состоится в 10:00 из центра города Новоржева. Финишируют экипажи в Пушкинских Горах, где пройдёт церемония награждения.

Олег Мыслевич напомнил, что сейчас подготовка ведётся не только к этапу Чемпионата России по ралли, но и к этапу Кубка страны, который пройдёт 6-7 мая, - ралли «Голубые озёра». На эти соревнования уже поступили 19 заявок от пилотов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иваново, Подольска, городов Ленинградской области.

«Подготовка к соревнованиям идёт штатно», - заверил Олег Мыслевич и добавил, что 27 апреля состоится заседание областного оргкомитета по ралли «Голубые озёра».