Иван Цецерский обсудил перспективы сотрудничества с ректором Белорусского госуниверситета

17:16, 24 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 24 апреля, глава Пскова Иван Цецерский встретился с ректором Псковского государственного университета Юрием Демьяненко и ректором Белорусского государственного университета (БГУ) Сергеем Абламейко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Пскова Мария Михайлова, начальник Управления образования администрации города Игорь Прокофьев, начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина. Стороны обменялись мнениями о развитии совместных программ и проектов, обсудили перспективы сотрудничества.

Иван Цецерский акцентировал внимание на значимости ПсковГУ для развития города: «Псков сегодня уже невозможно представить без университета, он был создан на базе двух ведущих вузов города, и его преподавательский состав очень сильный. Муниципалитет возлагает большие надежды на потенциал ПсковГУ. В 2019 году во время проведения в Пскове Международных Ганзейских дней студенты составят основу волонтёрского корпуса. Также мы надеемся их подключить к проектированию нового Народного парка культуры и отдыха. Кроме того, Центр студенческих инициатив ПсковГУ стал общественной площадкой для города».

В свою очередь, ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко пояснил, что договор о сотрудничестве между двумя вузами подписан в прошлом году, но сотрудничество ведётся давно, сейчас осуществляется работа по его укреплению и развитию. Для этого в Псков прибыла делегация БГУ во главе с ректором.

Ректор БГУ Сергей Абламейко подчеркнул: «Наш вуз сотрудничает со многими университетами России, но мы соседи, нас объединяет география и совместная история, поэтому мы следили за становлением ПсковГУ и стремились к развитию научных, преподавательских и студенческих контактов».

По его словам, впечатляет центральное здание ПсковГУ, а решение сделать на набережной Великой студенческий городок восхищает правильностью и стратегическим подходом, поскольку будущее страны – за молодёжью и образованием. «Такое внимание к развитию высшей школы в Пскове со стороны властей области и города очень ценно», - высказал своё мнение гость.

«Высшее образование в Пскове переживает золотой век. Губернатор области Андрей Турчак и глава города Иван Цецерский мыслят стратегически, на моей памяти такого сотрудничества давно не было. Губернатор возглавляет наблюдательный совет ПсковГУ, Глава является его членом. В 10 школах города открылись университетские профильные классы, ещё в двух школах готовятся к их открытию, дети стали оставаться для получения высшего образования в Пскове. Мы обучаем также студентов из 28 регионов РФ и 32 стран мира», - добавил Юрий Демьяненко.