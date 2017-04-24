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Полиции Пскова удалось задержать вора лишь при помощи табельного оружия

Следственный отдел по Пскову следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 22 апреля на одной из автостоянок в Пскове подозреваемый был застигнут на месте преступления оперуполномоченным полиции и директором коммерческой организации в момент кражи аккумуляторной батареи с большегруза. Пытаясь скрыться, мужчина ранил ножом полицейского, после чего причинил телесные повреждения коммерсанту, однако при помощи табельного оружия полицейскому и его коллегам удалось задержать вора.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения по более тяжкой статье Уголовного кодекса РФ и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. 

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