«Роскосмос» исключил из отряда космонавтов ещё трёх лётчиков

20:49, 24 апреля 2017, ПАИ

«Роскосмос» исключил из отряда космонавтов ещё трёх лётчиков, сообщает РИА Новости.

Межведомственная комиссия госкорпорации приняла решение рекомендовать освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя 1 класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева — от должности инструктора-космонавта-испытателя – заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина – от должности космонавта-испытателя 3 класса группы космонавтов отряда.

По словам начальника Центра подготовки космонавтов летчик-космонавт Юрия Лончакова, уход каждого космонавта из отряда – это сложное решение не только для космонавта, но и для всей пилотируемой космонавтики.

«Ресурсы человеческого организма ограничены, а жизнь не стоит на месте. Поэтому рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд. Кому-то – из-за смены жизненных приоритетов, кому-то — по состоянию здоровья. И это, как бы ни было прискорбно, вполне естественный процесс», — заключил он.

Ранее решение покинуть отряд космонавтов принял рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе Геннадий Падалка.