«Роскосмос» исключил из отряда космонавтов ещё трёх лётчиков
«Роскосмос» исключил из отряда космонавтов ещё трёх лётчиков, сообщает РИА Новости.
Межведомственная комиссия госкорпорации приняла решение рекомендовать освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя 1 класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева — от должности инструктора-космонавта-испытателя – заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина – от должности космонавта-испытателя 3 класса группы космонавтов отряда.
По словам начальника Центра подготовки космонавтов летчик-космонавт Юрия Лончакова, уход каждого космонавта из отряда – это сложное решение не только для космонавта, но и для всей пилотируемой космонавтики.
«Ресурсы человеческого организма ограничены, а жизнь не стоит на месте. Поэтому рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд. Кому-то – из-за смены жизненных приоритетов, кому-то — по состоянию здоровья. И это, как бы ни было прискорбно, вполне естественный процесс», — заключил он.
Ранее решение покинуть отряд космонавтов принял рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе Геннадий Падалка.