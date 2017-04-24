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Общество

«Роскосмос» исключил из отряда космонавтов ещё трёх лётчиков

«Роскосмос» исключил из отряда космонавтов ещё трёх лётчиков, сообщает РИА Новости.

Межведомственная комиссия госкорпорации приняла решение рекомендовать освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя 1 класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева — от должности инструктора-космонавта-испытателя – заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина – от должности космонавта-испытателя 3 класса группы космонавтов отряда.

По словам начальника Центра подготовки космонавтов летчик-космонавт Юрия Лончакова, уход каждого космонавта из отряда – это сложное решение не только для космонавта, но и для всей пилотируемой космонавтики.

«Ресурсы человеческого организма ограничены, а жизнь не стоит на месте. Поэтому рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд. Кому-то – из-за смены жизненных приоритетов, кому-то — по состоянию здоровья. И это, как бы ни было прискорбно, вполне естественный процесс», — заключил он.

Ранее решение покинуть отряд космонавтов принял рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе Геннадий Падалка.

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