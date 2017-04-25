Московское «ПИКО» организует салют по случаю Дня Победы в Пскове

14:48, 25 апреля 2017, ПАИ

Московская компания «Пиротехническая коллекция» (ООО «ПИКО») организует в Пскове фейерверки в День Победы и День города. Она стала победителем аукциона на проведение шоу 9 мая и 22 июля, запросив за свои услуги 431 тыс. рублей при начальной цене контракта 600 тыс.

В Великих Луках салют в День Победы даст ООО «Огненные потехи» (Великий Новгород). Компания выиграла аукцион с предложением 306,5 тыс. рублей при максимальной цене в 500 тыс. рублей.

Напомним, по случаю праздника в Пскове прогремят 574 залпа, в Великих Луках — не менее 720.