Остановлено незаконное строительство в Изборско-Мальской долине

18:05, 25 апреля 2017, ПАИ

Арендатор земельного участка в Изборско-Мальской долине остановил незаконное строительство недалеко от юго-восточного берега Городищенского озера в охранной зоне музея-заповедника «Изборск» (в границах одноименного достопримечательного места, связанного с рождением российской государственности, на территории, фактически занимаемой памятником археологии «Курганная группа XI - XII веков»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по охране объектов культурного наследия.

24 апреля арендатор получил предписание комитета о приостановке строительных работ и сообщил, что работы по установке здания ангарного типа на принадлежащем ему участке прекращены.

Напомним, факт нарушения был зафиксирован по сигналам граждан 17 апреля. На момент осмотра на участке был возведен фундамент из бетонных блоков и металлический каркас некоего сооружения. Однако, на этой заповедной территории запрещено любое новое строительство, все земляные работы должны предваряться археологическими исследованиями, заметили в комитете.

Земельный участок был предоставлен гражданину в аренду администрацией Печорского района в 2015 году. В договоре аренды указаны обременения, установленные в целях охраны объектов культурного наследия, а именно, что земельный участок предоставлен для ведения садоводства без права застройки.

Комитет связался с арендатором и проинформировал его о незаконности ведущегося строительства, необходимости остановки работ и скорейшей явки для получения предписания.

21 апреля от владельца участка в комитет на согласование поступил проект «Одноэтажного быстровозводимого здания ангарного типа», которое планировалось возвести на указанном участке. Из содержания проекта следовало, что запланированный к строительству объект представляет собой двухэтажный дом на блочном фундаменте.

В комитете отметили, что проект не может быть согласован, поскольку противоречит правовым режимам охраняемой территории, и его предоставление не является обстоятельством, оправдывающим действия нового «застройщика» Изборско-Мальской долины. Арендатору почтой направили предписание о необходимости остановки строительных работ.

Комитет осуществляет мероприятия по привлечению владельца участка к установленной законом ответственности и освобождению участка от незаконно возведенного сооружения.