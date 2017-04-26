Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России

10:14, 26 апреля 2017, ПАИ

26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, памятные мероприятия в Пскове начнётся в 12:00. Они пройдут в сквере Павших бойцов у памятного знака «Псковичам — жертвам Чернобыля». Там состоятся панихида и памятный митинг.

В Великих Луках, чтобы почтить память павших героев-ликвидаторов и отдать дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией, жители соберутся в мемориальной зоне Городского парка культуры и отдыха у памятного знака «Участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В Острове траурное мероприятие пройдёт 27 апреля у мемориала «Героям Чернобыля» на площади Клавы Назаровой.

Сalend.ru напоминает, что День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф появился в официальном календаре российских памятных дат спустя 26 лет после аварии на Чернобыльской АЭС.

26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. Непосредственно во время взрыва погиб один человек, еще один скончался утром. Однако впоследствии у 134 сотрудников Чернобыльской АЭС и спасательных команд развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих месяцев. Пожар на ЧАЭС тушил дежурный караул пожарных частей Чернобыля и Припяти, а также дополнительные бригады из Киева и близлежащих областей. Из средств защиты у пожарных были только брезентовая роба, рукавицы, каски и противогазы, не способные противостоять радиации.

Последствия аварий ликвидировали команды нескольких ведомств, так, в 30-километровой зоне вокруг АЭС работали специалисты и военные, всех их позднее стали называть ликвидаторами. Они находились в опасной зоне посменно: те, кто «набирал» максимально допустимую дозу радиации, уезжали, на их место приезжали другие. Общее количество ликвидаторов достигло почти 600 тысяч человек. В первые дни их задачей было снизить радиоактивные выбросы из разрушенного реактора и предотвратить более серьезные последствия, например, еще один, более мощный, взрыв. Когда эта опасность была ликвидирована, начались работы по очистке территории и строительству так называемого «саркофага» — бетонного корпуса вокруг четвертого энергоблока.

Чернобыльские события не стали последней радиоактивной аварией в истории человечества. Так, 11 марта 2011 года произошло землетрясение в Японии, в результате которого была повреждена АЭС «Фукусима-1».