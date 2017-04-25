Законность использования земельного участка в Изборско-Мальской долине проверит администрация Печорского района

21:44, 25 апреля 2017, ПАИ

По поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака в адрес администрации Печорского района направлено письмо за подписью председателя Государственного комитета региона по имущественным отношениям Людмилы Гребневой о необходимости проведения муниципального земельного контроля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, речь идет об установлении соответствия использования земельного участка в Изборско-Мальской долине, арендатором которого является экс-кандидат на пост главы Псковского района, член КПРФ Олег Михайлов, виду разрешения.

В случае выявления факта нецелевого использования указанного земельного участка госкомитет направит соответствующие документы в Управление Росреестра по Псковской области, которое осуществляет государственный земельный надзор, пояснила Людмила Гребнева. Арендатору будет выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства. В случае, если снос фундаментов и металлоконструкций не будет произведен, будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Добавим, что арендатор земельного участка ведет строительство в Изборско-Мальской долине недалеко от юго-восточного берега Городищенского озера в охранной зоне музея-заповедника «Изборск».