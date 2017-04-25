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Общество

Крым в 2017 году увеличит число пляжей на 42%

В 2017 году количество благоустроенных пляжей в Крыму вырастет на 42%, рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов. Об этом пишет газета «Известия».

«Планируется увеличение количества функционирующих пляжей до 522 против 367 в прошлом году», — сообщил О. Сафонов, комментируя подготовку к летнему туристическому сезону внутри России.

Тем временем в Краснодарском крае, по словам чиновника, в летнем сезоне 2017 года «планируется открыть 469 пляжей».

Отвечая на вопрос о перспективах возобновления поездок россиян на отдых в Египет, глава Ростуризма отметил, что конкурентом для Крыма и Сочи он не является. Египет, по его словам, востребован в осенне-зимний период, когда в России холодно.

«Крым и Сочи принимают гостей летом — в то время, когда в Египте стоит слишком жаркая и некомфортная для отдыха погода. Так что мы не конкурируем, мы друг друга дополняем», — считает чиновник.

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