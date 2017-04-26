«Открытая Россия» Ходорковского признана нежелательной организацией

19:35, 26 апреля 2017, ПАИ

Общественное сетевое движение «Открытая Россия», созданное по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, признано нежелательной организацией. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Также нежелательной признана деятельность «Института современной России». «Указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными. Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», - пояснило ведомство.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения названных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Напомним, координатором Псковского регионального отделения общественной организации «Открытая Россия» избран Юрий Каныгин, ранее возглавлявший в Псковской области отделение Национал-демократической партии. В состав совета реготделения вошли член Общественной палаты Псковской области Игорь Батов, экс-депутат Гдовского районного Собрания Алексей Малов, общественники Антон Семёнов и Никита Подлинев.