Включение новых улиц в схему избирательных округов Пскова поддержал правовой комитет

21:19, 26 апреля 2017, ПАИ

Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы под председательством Валерия Лесникова провел заседание в рамках подготовки к очередной сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутаты обсудили изменения в схему избирательных округов Пскова. Проект решения предполагает включение в существующую схему ряда новых улиц города, которые получили наименования после формирования первоначального перечня. Председатель избирательной комиссии города Пскова Владимир Кротов пояснил, что округа формируются на 10 лет, есть перспектива развития микрорайонов, и избирательные округа должны учитывать этот фактор. Вопрос вынесен на сессию с положительной рекомендацией.

Также комитет рассмотрел вопрос о назначении аудитора Контрольно-счетной палаты и предложил кандидатуры на пост заместителей председателей двух комитетов ПГД. Так, в качестве заместителя председателя комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления предложена кандидатура депутата Елены Полонской, заместителя председателя комитета по земельным ресурсам - Владимира Коваленко.

Кроме того, решением комитета на сессию вынесены вопросы об изменении персональных составов муниципальной антинаркотической комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних. Депутаты также уделили внимание вопросу о ратификации соглашения о сотрудничестве между городами Псков и Уфа. Напомним, соглашение было заключено 17 апреля. Стороны намереваются развивать сотрудничество в промышленности, транспорте, строительстве, инвестиционной деятельности, культуре, образовании и молодежной политике, туризме и спорте, осуществлять обмен информацией и опыт работы в иных сферах в рамках решения вопросов местного значения, оказывать содействие взаимному развитию торговли, производственного и других видов экономического сотрудничества. Комитет выработал положительную рекомендацию по этому вопросу для рассмотрения на сессии ПГД.