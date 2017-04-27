Программа праздничных мероприятий в Пскове с 1 по 14 мая

11:11, 27 апреля 2017, ПАИ

План культурно-досуговых мероприятий в городе Пскове с 1 по 14 мая:

1 мая

12:00 «С праздником 1 мая!» - праздничное поздравление жителей города от профсоюзов. Детский парк

12:30 Праздничная программа, посвященная 65-летию парка культуры и отдыха им. А. С. Пушкина. Детский парк

2, 3 мая

12:00 «Псков в годы войны» - познавательная программа. Планетарий

2-7 мая

«Великого мужества вечный огонь» - уроки мужества и встречи поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны (в часы работы библиотек). Библиотеки Пскова

2-7 мая

«Эти песни и стихи придумала война…» - патриотическая акция (в часы работы библиотек). Библиотеки Пскова

2, 3, 4, 5 мая

14:00 «Космический мемориал» - познавательная программа. Планетарий

2, 3, 4, 5 мая

15:00-17:00 Демонстрация программ военной тематики. Планетарий

2-10 мая

«Война! Твой горький след – и в книгах, что на полках…» - общегородская книжная выставка-просмотр (в часы работы библиотек). Библиотеки Пскова

4, 5 мая

13:00 - «Псков в годы войны» - познавательная программа. Планетарий

3 мая

10:30 - «О войне расскажут ордена» - громкие чтения рассказов из книги Льва Кассиля «Твои защитники». Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», улица Н. Васильева, 83а

17:00 «Лейтенант Победы» - открытие выставки художника С. Ф. Бобкова (Санкт-Петербург). Выставочный зал, улица Ленина,1

4 мая

11:00 Международная акция «Читаем детям о войне». Библиотеки Пскова

12:00 Открытие памятной мемориальной доски Почетному гражданину Пскова, ветерану Великой Отечественной войны С. Павлову. Улица Красноармейская, 25а

15:00 Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвященная 72-й годовщине со дня Великой Победы. Октябрьская площадь

17:00 «Богатыри земли русской» - выставка творческих работ учащихся, посвященная ВОВ. Музыкально-художественный салон ДШИ

19:00 «Весна! Май! Победа» - концерт, учащихся и преподавателей ДМШ №5, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. ДМШ №5, улица Коммунальная, 48

С 5 мая до конца мая работают выставки работ учащихся и преподавателей Детской художественной школы города Пскова, посвященные 72-летию Великой Победы: «Они сражались за Родину!» - учащиеся; «Великий Май, победный Май!» - преподаватели.

5 мая

11:00, 12:30 «Мы будем жить, не забывая!» - заупокойные литии и торжественно-траурные митинги на местах массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

16:00 «Чтобы помнили…» - интерактивная акция. Молодежная организация «Вечевой орден». Дендропарк

16:00 - «Уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага» - вечер памяти. Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва, Октябрьский проспект, 19а

18:00 «Я помню, я горжусь!» - концерт, учащихся и преподавателей ДМШ №2 им М. П. Мусоргского, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне . МБОУ ДОД «ДМШ №2 им М. П. Мусоргского», улица Красноармейская, 21

6 мая

12:00 Концертная программа, посвященная Дню Победы с участием учащейся молодежи города. Детский парк

12:00 «Великого мужества вечный огонь» - уроки мужества и встречи поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны (для детей и молодежи). Совет ветеранов войны и труда микрорайона № 16 и библиотека семейного чтения, улица Алехина, 20

15:00 Концертно-интерактивная программа у школы № 18, улица 23 июля

15:00 «Я могу тебя долго ждать…» - концерт-подарок посвященный победе в ВОВ, вокального ансамбля выпускников прошлых лет ДШИ «SHE-FON». Псковский госпиталь ветеранов войн, улица Лагерная, 3

17:00 «Ситцевый бал» - театрализованная интерактивная литературно-хореографическая композиция с участием творческих молодежных объединений Пскова. Городской культурный центр

17:00 «Военного оркестра медь…» - концертная программа военного оркестра 104 Гвардейского десантно-штурмового полка. Сквер у Дома офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5

7 мая

12:00- 14:00 Праздничная программа, посвященная Дню Победы с участием учащихся Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Детский парк

12:00 Концертно-интерактивная программа с участием библиотеки - общественного центра микрорайона «Псковкирпич», улица Карбышева, 4.

14:00 Концертно-интерактивная программа с участием Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», улица Н. Васильева, 83а

14:00 Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от учащихся школ города. Детский парк

16:00 Концертно-интерактивная программа в сквере на «четырех углах» с участием библиотек Пскова. Улица Конная, 6

16:00 Концертно-интерактивная программа с участием библиотек Пскова. Улица Новосёлов,11

17:00 «Салон бальных танцев» - концертная программа солистов народного коллектива вокальной студии «Признание». Сквер у Дома офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5

6-8 мая

14:00 Ретроспективный показ кинофильмов о войне. Зеленый театр

18:00 Выступления «фронтовых агитбригад». Зеленый театр

8 мая

12:00 – 14:00 Концертная интерактивная программа, посвященная Дню Победы с участием творческих и спортивных коллективов города. Детский парк

16:00 Заупокойная лития. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятному знаку «Псков – город воинской славы» и к могиле Неизвестного Солдата. Площадь Победы

17:30 Торжественный вечер и праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (вход по пригласительным билетам). Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина

17:00 «Мы правнуки твои, Победа» - концертная программа народного коллектива «Театра танца «Русские узоры», вокальной студии «Веселые нотки» и театральной студии «Все звезды». Сквер у Дома офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5

18:00 «С Победой вас, друзья!» - концертная программа ансамбля «Псковский десант» 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Святого благоверного Александра Невского. Зеленый театр

9 мая

10:00 Парад войск Псковского гарнизона. Плац-концерт

11.00 «Парад Победителей» - торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы. Акция «Бессмертный полк». Площадь Ленина, Октябрьский проспект, Зеленый театр

11:00-18:00 День открытых дверей в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в Псковском музее-заповеднике. Улица Некрасова, 7

12:00 «Наш поющий и цветущий яркий май!» - театрализованная тематическая программа для ветеранов Великой Отечественной войны жителей города. Зеленый театр

12:00 Концертно-интерактивные площадки в Ботаническом саду

13:00 – 15:00, 15:00 – 17:00 Концертная программа с участием творческих коллективов Городского культурного центра и Дома офицеров. Детский парк

14:00 – 15:00 «Спасибо деду за Победу!» - автопробег ретро-автомобилей. Парковка ТЦ «Лента» – Рижский проспект, Октябрьский проспект – улица Гражданская – Я. Фабрициуса – Кузнецкая.

17:00 «Сияй в веках, Великая Победа!» - праздничная концертная программа. Сквер у Дома офицеров. Улица Комдива Кирсанова, 5.

18:00 «Моя весна – моя Победа! – вечер отдыха для ветеранов и старшего поколения. Выступление образцового оркестра духовых инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ М. И. Литвака. Площадка у памятника А.С. Пушкину, Летний сад

18:00 «Даруем музыку Победы!» - концерт-подарок образцового детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома под управлением заслуженного работника культуры РФ А. П. Роора улица М. Горького, 23

20:00«Пусть всегда будет мир!» - тематическая концертная программа. Зеленый театр

23:00 Праздничный фейерверк. Зеленый театр.

12, 13 мая

21:00 – 22:00 - Фестиваль водных фонариков. Набережная реки Псковы у Кремля

13, 14 мая

14:00 – 18:00 - Всероссийский фестиваль красок. Набережная реки Псковы у Троицкого моста