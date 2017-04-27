В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело

11:46, 27 апреля 2017, ПАИ

Депутат Псковского областного собрания, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак заявил, что в его отношении возбуждено уголовное дело, чтобы его «запугать». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, выступая в ходе 9-й сессии регионального парламента Олег Брячак высказал мнение, что от него хотят, чтобы он «сменил риторику или вообще покинул территорию РФ». «Я ещё раз хочу сказать – я лучше окажусь в СИЗО, но риторику не сменю и территорию России не покину!» - заверил он.

Справедливоросс добавил, что возбуждение уголовного дела против него «совпало с пикетами за отставку Турчака». «Все эти годы ничего не было нужно, но как начались пикеты – закружилось и завертелось», - сказал он. При этом, посетовал депутат, «обычно приходят судебные приставы, ко мне не пришли судебные приставы, а пришли люди с автоматами».

Напомним, 20 марта в доме Олега провели обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению руководства «Россельхозбанка». Добавим. что 30 ноября 2016 года заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Оксана Лут направила в адрес начальника УМВД по Псковской области Юрия Инстранкина заявление с требованием возбудить уголовное дело в связи с преступной деятельностью целого ряда псковских компаний, связанных, как считается, с депутатом Псковского областного Собрания, лидером местной «Справедливой России» Олегом Брячаком.