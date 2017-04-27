Котов: Причина нынешнего состояния дорог кроется в недоремонте

16:52, 27 апреля 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов остался удовлетворён отчётом председателя госкомитета региона по транспорту Виталия Голикова о дорожных работах в 2016 году и за первый квартал 2017 года, с которым чиновник выступил сегодня, 27 апреля, в рамках парламентского часа на сессии регионально парламента.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, спикер областного Собрания в ходе брифинга для прессы сказал: «Я думаю, все жители Псковской области своими глазами видят, в каком состоянии находятся сейчас дороги регионального и муниципального значения. Естественно, это нас беспокоит, и мы хотели сегодня в рамках этого отчёта услышать, какие меры собирается принимать комитет для того, чтобы эту ситуацию устранить. Мы услышали достаточно такой обстоятельный отчёт, где были продемонстрированы планы работы комитета, где были даны ответы на вопросы, которые прозвучали со стороны депутатов. Конечно, объём работы предстоит большой, возможно в полном объёме не на всё хватит денежных средств, потому что мы понимаем, что наши финансовые ресурсы ограничены. Но в то же время мы поняли, что у комитета есть ясное и чёткое понимание по приоритетам то есть какие участки дорог в первую очередь нам необходимо сделать и отремонтировать, по источникам, по подрядчикам, которые могут быть задействованы на проведении этих работ. И мы очень рассчитываем на то, что в ближайшее время, когда позволят погодные условия, состояние наших дорог измениться в лучшую сторону».

Кроме того, Александр Котов ответил на вопрос журналистов о том, принимают ли депутаты аргумент про «переходы [температуры воздуха] через ноль» в качестве объяснения резкого ухудшения состояния многих дорог в регионе нынешней весной. «Я могу по этому поводу свою личную позицию высказать, - заметил Котов. - Я не считаю, что переход через ноль – это главный аргумент, хотя, естественно, мы понимаем, да погодные условия – они влияют на состояние дорожного покрытия, но в большей степени проблема кроется в том, что у нас наши дороги находятся в состоянии так называемого недоремонта - это профессиональный термин. Ну то есть дороги надо ремонтировать своевременно, через определённый промежуток времени. Мы этого не делаем - опять же, по причине отсутствия финансовых средств. В результате качество дорог плохое, и такие погодные условия приводят к тому, что дорожное покрытие просто рушится, что собственно, мы и наблюдаем в этом году».

Председатель областного Собрания ответил и на вопрос о судьбе государственного бюджетного учреждения «Псковавтодор» - созданной областными властями в 2015 году с использованием ранее сдававшейся в аренду фирмам ДЭУ-1, ДЭУ-2 и ДЭУ-3 дорожной техники организации, которая была призвана стать основным подрядчиком по ремонту региональных и местных дорог. В ходе парламентского часа он интересовался у г-на Голикова, что будет с этой фирмой в свете федеральных инициатив о запрете участия государства в бизнесе на высококонкурентных рынках.

«Я думаю, что правильно ставить вопрос о том, чтобы ни муниципальные, ни государственные предприятия не участвовали в деятельности предпринимательской там, где есть высокая конкурентная среда, где в принципе есть конкурентная среда, - прокомментировал это обсуждение Котов. - Это как раз задача предпринимателей, задача бизнеса, а задача государственных органов власти – разместить заказ на выполнение тех работ, которые требуются. Здесь несколько другая ситуация. Наверное, на сегодняшнем этапе она была обусловлена определёнными трудностями, поскольку были сложности с подрядчиками при выполнении наших государственных заказов: мы помним это, 2 года назад и 3 года назад, это как раз тоже приводило к тому, что дороги содержались неудовлетворительно. Но в будущем всё-таки нужно стремиться к тому, чтобы от такой системы уходить».