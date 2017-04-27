«Дорога к Пушкину» открылась в музее «Михайловское»

08:17, 28 апреля 2017, ПАИ

27 апреля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открылась выставка работ молодых московских художников «Дорога к Пушкину. 2016». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Экспозиция подготовлена в Институте графики и искусства книги имени В. А. Фаворского Московского политехнического университета (ранее факультета графических искусств Государственного московского университета печати имени Ивана Фёдорова), студенты, выпускники и преподаватели которого в течение десяти дней, с 18 по 18 апреля, находились в музее на пленэре.

«Подобные экспозиции в «Михайловском» — добрая традиция с 2005 года. Создают их, как правило, по материалам учебных практик прошлых лет, дополняя интерьеры и пейзажи, выполненные на открытом воздухе, иллюстрациями к литературным произведениям, над которыми молодые художники работают в настоящее время», - отметила Л. Токарева.

На нынешней выставке представлены 53 живописных и графических произведения 16 авторов. Размещена «Дорога к Пушкину. 2016» в Научно-культурном центре музея и, как планируется, будет открыта для посетителей до конца июня.