«Налоговые каникулы» ввели для садоводческих товариществ псковские депутаты

11:23, 28 апреля 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы снизили ставку земельного налога для владельцев участков и ввели «налоговые каникулы» для садоводческих товариществ. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 81-й сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 28 апреля.

Напомним, что ранее на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю депутаты поддержали изменения по земельному налогу для садоводств и их членов и вынесли на ближайшую сессию с рекомендацией «принять».

Также депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в Положение о земельном налоге, утвержденное Постановлением Псковской городской Думы № 495 от 31 октября 2005 года «О земельном налоге».

Поправка касается изменения возраста пенсионеров, которым не нужна справка о трудустроенности, для получения льготы на земельный налог. Раньше эта планка была 80 лет, депутаты понизили ее на 5 лет. Таким образом, пенсионеры 75 лет и старше смогут не собирать полный пакет документов для получения льгот.