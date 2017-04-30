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Общество

В майские праздники глава МЧС поручил взять под особый контроль места отдыха россиян

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил во время майских праздников взять под особый контроль все места отдыха россиян, чтобы не допустить крупных пожаров и тяжёлых последствий от них. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У нас впереди большие майские праздники, большое количество людей поедет на дачи и на природу. Я прошу организовать работу и взять на контроль все места массового отдыха людей, чтобы защитить их от пожаров», - сказал руководитель ведомства на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он заметил, что риски пожаров в праздничные и выходные дни возрастают. «У нас люди очень творческие», - добавил В. Пучков.

Министр подчеркнул, что во время майских праздников требуется внимательность и выполнение «всех ограничений, которые связаны и с прогнозом погоды, и с рисками». «Органы управления и подразделения МЧС, наши коллеги из других структур готовы быстро и оперативно прийти на помощь», - сказал глава МЧС.

По его словам, в этот период усиленно работают гарнизоны подразделений пожарной охраны, МВД, ГИБДД. «К праздникам число техногенных пожаров благодаря усилиям пожарных и увеличению группировки удалось сократить в два раза», - отметил Владимир Пучков.

При этом, добавил он, в вопросе обеспечения пожарной безопасности необходима помощь и поддержка населения, чтобы люди сами понимали все риски опасностей и угроз.

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