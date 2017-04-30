В майские праздники глава МЧС поручил взять под особый контроль места отдыха россиян

13:19, 30 апреля 2017, ПАИ

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил во время майских праздников взять под особый контроль все места отдыха россиян, чтобы не допустить крупных пожаров и тяжёлых последствий от них. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У нас впереди большие майские праздники, большое количество людей поедет на дачи и на природу. Я прошу организовать работу и взять на контроль все места массового отдыха людей, чтобы защитить их от пожаров», - сказал руководитель ведомства на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он заметил, что риски пожаров в праздничные и выходные дни возрастают. «У нас люди очень творческие», - добавил В. Пучков.

Министр подчеркнул, что во время майских праздников требуется внимательность и выполнение «всех ограничений, которые связаны и с прогнозом погоды, и с рисками». «Органы управления и подразделения МЧС, наши коллеги из других структур готовы быстро и оперативно прийти на помощь», - сказал глава МЧС.

По его словам, в этот период усиленно работают гарнизоны подразделений пожарной охраны, МВД, ГИБДД. «К праздникам число техногенных пожаров благодаря усилиям пожарных и увеличению группировки удалось сократить в два раза», - отметил Владимир Пучков.

При этом, добавил он, в вопросе обеспечения пожарной безопасности необходима помощь и поддержка населения, чтобы люди сами понимали все риски опасностей и угроз.