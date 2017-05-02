В Пскове достаточно урн, заявил Иван Цецерский

15:37, 02 мая 2017, ПАИ

В Пскове достаточно урн, заявил глава города Иван Цецерский на координационном совещании 2 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский напомнил, что апрель прошел под эгидой месячника по благоустройству, и поблагодарил всех, кто принял в нем участие. Но, как заметил глава Пскова, удручает то, что мусор почти сразу появляется на улицах, и это при том, что урн достаточно. «Порочная практика, что на каждого отдыхающего должен быть дворник, еще не изжита», - сказал он и поручил предусмотреть в местах отдыха псковичей размещение мусорных контейнеров.

Кроме того, Иван Цецерский отметил необходимость приведения в порядок проезжей части.

В свою очередь глава администрации города Игорь Калашников сообщил, что с 10 по 12 мая планируется устроить субботник, который не состоялся 29 апреля. «Также погода сейчас не позволяет провести ямочный ремонт дорог», - добавил он.