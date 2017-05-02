Член фракции КПРФ в гордуме Пскова намерен баллотироваться в новый созыв от «Единой России»

15:41, 02 мая 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов (фракция КПРФ) подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия». Напомним, предварительное голосование состоится 28 мая.

В комментарии Псковскому агентству информации Дмитрий Барабанов заявил, что с точки зрения жизненной позиции, он не поступился своими принципами: «Я не состоял в уважаемой мною КПРФ, честно отработал во фракции весь созыв. Как человеку непартийному, с активной жизненной позицией, с желанием работать на благо Пскова, развивать наш город, мне ничто не мешает попробовать свои силы на площадке партии «Единая Россия».

Депутат отметил, что считает необходимым продуктивно взаимодействовать с той политической силой, которая реализует максимально возможное число проектов для жителей.

Напомним, ранее о намерении баллотироваться от «ЕР», приняв участие в праймериз, заявил Евгений Самуйлов, до недавнего времени представлявший в гордуме «Справедливую Россию».