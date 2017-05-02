Петр Алексеенко: КПРФ не будет выдвигать в гордуму Пскова «попутчиков»

16:16, 02 мая 2017, ПАИ

Компартия будет выдвигать на выборы в новый созыв Псковской городской Думы только реальных сторонников и членов партии, а не «попутчиков», заявил Псковскому агентству информации первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. Поводом для комментария стало решение члена фракции КПРФ в гордуме Дмитрия Барабанова принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

Что касается решения Барабанова, то, заявил Алексеенко, «это его право», так как «он не член партии и обязательствами не связан». Лидер псковских коммунистов заверил, что «на этих выборах мы на него уже не рассчитывали».

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов (фракция КПРФ) подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия».

«Я не состоял в уважаемой мною КПРФ, честно отработал во фракции весь созыв. Как человеку непартийному, с активной жизненной позицией, с желанием работать на благо Пскова, развивать наш город, мне ничто не мешает попробовать свои силы на площадке партии «Единая Россия», - пояснил он.