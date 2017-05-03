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У раллийного гонщика за неделю до соревнований в Псковской области угнали сразу 2 машины

1 мая в Санкт-Петербурге злоумышленники угнали сразу 2 автомобиля у раллийного гонщика Павла Щербакова, экипаж которого заявлен на участие в ралли «Голубые озёра 2017» в Псковской области 6-7 мая.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» пресс-атташе гонки Игорь Федотов сообщил, что у Щербакова были угнаны и машина для ознакомления с трассой, и так называемый «боевой» автомобиль [машина, на которой спортсмены участвуют в самом ралли — ПАИ]. Похищенные автомобили были вскоре обнаружены без видимых признаков повреждений. Злоумышленники, совершившие угоны, пока не пойманы.

Председатель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич в связи с этим случаем заметил, что 3 года назад у раллийных гонщиков угнали прицеп со стоявшей на нём спортивной машиной. Он отметил, что такие кражи происходят с целью продажи запчастей, так как цена некоторых деталей может достигать стоимости целой гражданской машины, а участвовать в соревнованиях на угнанных автомобилях невозможно, поскольку они слишком узнаваемы.

Напомним, ралли «Голубые озёра 2017» пройдёт по дорогам Великих Лук, Пустошкинского, Новосокольнического и Невельского районов. По данным на 2 мая заявки на участие в гонке, которая является 8-м этапом Кубка России по ралли, подали более 50 экипажей.

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