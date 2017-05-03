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Общество

Участники ралли «Голубые озёра 2017» почтут память павших в годы Великой Отечественной войны

7 мая в Пустошке на Аллее Героев в рамках проведения 8-го этапа Кубка России - ралли «Голубые озёра 2017» состоится акция «День Победы». Об этом сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В перерыве между 2-й и 3-й секциями гонки (примерно с 15:45) будет организована церемония возложения цветов. «Участники ралли отдадут дань памяти победителям», - подчеркнул Олег Мыслевич.

Напомним, ралли «Голубые озёра 2017» носит также статус III этапа Чемпионата СЗФО и I этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Гонка состоится 6-7 мая и пройдёт по дорогам Великих Лук, Пустошкинского, Новосокольнического и Невельского районов. По данным на 2 мая заявки на участие в соревновании  подали более 50 экипажей.

 

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