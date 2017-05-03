При ознакомлении с трассой за скоростями участников псковского этапа Кубка России по ралли будет следить ГИБДД

14:32, 03 мая 2017, ПАИ

Во время ознакомления с трассой участников 8-го этапа Кубка России – ралли «Голубые озёра – 2017» будет введён специальный скоростной режим, за соблюдением которого будут следить сотрудники ГИБДД. Ознакомление состоится 6 мая с 9:00 до 14:00, сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 мая.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Олег Мыслевич рассказал, что все ограничения скорости будут отмечены в дорожных книгах гонщиков. Снижение скорости в целях обеспечения безопасности местных жителей и самих участников предполагается не только в населённых пунктах, где это предписано Правилами дорожного движения, но и на некоторых других участках трассы.

Гонщики, превысившие скорость, будут оштрафованы, а в случае выявления многочисленных нарушений возможен недопуск экипажа к старту ралли, предупредил президент Федерации автоспорта.

Напомним, ралли «Голубые озёра 2017» носит также статус III этапа Чемпионата СЗФО и I этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Гонка состоится 6-7 мая. В первый день пройдут церемония открытия гонки и показательные выступления участников. Они состоятся в 19:00 у торгового центра «Апельсин» в городе Великие Луки. По данным на 2 мая заявки на участие в соревновании подали более 50 экипажей.