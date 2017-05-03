Яркое автомобильное шоу обещают великолучанам организаторы ралли «Голубые озёра-2017»

15:02, 03 мая 2017, ПАИ

Восьмой этап Кубка России – ралли «Голубые озёра» начнётся с показательных выступлений участников гонки. Они состоятся 6 мая в 19:00 до 22:00 в городе Великие Луки на площадке перед торговым комплексом «Апельсин» сразу после официальной церемонии открытия соревнований. Об этом сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Олег Мыслевич пообещал, что трасса для показательных заездов будет организована максимально зрелищно, чтобы спортсмены могли продемонстрировать зрителям технические возможности своих машин. «Трамплин уже грузится, завтра едет в Великие Луки», - отметил он.

«Мы постараемся сделать незабываемое, яркое автомобильное шоу для жителей города Великие Лик, которые соскучились по автомобильному спорту, поскольку с 2008 года у них не было соревнований», - заявил Олег Мыслевич.

Также Олег Мыслевич пригласил зрителей на церемонию награждения победителей ралли «Голубые озёра», которая состоится 7 мая в 21:30 в актовом зале Детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского в Великих Луках.

Напомним, ралли «Голубые озёра 2017» носит также статус III этапа Чемпионата СЗФО и I этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Гонка состоится 6-7 мая. По данным на 2 мая заявки на участие в соревновании подали более 50 экипажей.