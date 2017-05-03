0
12:53
У раллийного гонщика за неделю до соревнований в Псковской области угнали сразу 2 машины
17:26
Более 50 экипажей подали заявки на участие в ралли «Голубые озёра-2017»
16:54
Команда Пскова заняла первое место на Кубке области по кудо
20:27
ФК Псков-747» одержал первую победу в весеннем этапе первенства России по футболу (ВИДЕО)
17:58
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция мачта «Псков-747» против «Знамени труда» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
16:34
«Маленьким чемпионом» в Пскове стал Иван Моисеев
12:05
ПАИ сегодня покажет в прямом эфире матч ФК «Псков-747» против «Знамени труда» из Орехово-Зуево
Еще новости
Спорт

Яркое автомобильное шоу обещают великолучанам организаторы ралли «Голубые озёра-2017»

Восьмой этап Кубка России – ралли «Голубые озёра» начнётся с показательных выступлений участников гонки. Они состоятся 6 мая в 19:00 до 22:00 в городе Великие Луки на площадке перед торговым комплексом «Апельсин» сразу после официальной церемонии открытия соревнований. Об этом сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Олег Мыслевич пообещал, что трасса для показательных заездов будет организована максимально зрелищно, чтобы спортсмены могли продемонстрировать зрителям технические возможности своих машин. «Трамплин уже грузится, завтра едет в Великие Луки», - отметил он.

«Мы постараемся сделать незабываемое, яркое автомобильное шоу для жителей города Великие Лик, которые соскучились по автомобильному спорту, поскольку с 2008 года у них не было соревнований», - заявил Олег Мыслевич.  

Также Олег Мыслевич пригласил зрителей на церемонию награждения победителей ралли «Голубые озёра», которая состоится 7 мая в 21:30 в актовом зале Детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского в Великих Луках.

Напомним, ралли «Голубые озёра 2017» носит также статус III этапа Чемпионата СЗФО и I этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Гонка состоится 6-7 мая. По данным на 2 мая заявки на участие в соревновании  подали более 50 экипажей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

У раллийного гонщика за неделю до соревнований в Псковской области угнали сразу 2 машины
03 мая 2017
У раллийного гонщика за неделю до соревнований в Псковской области угнали сразу 2 машины
Более 50 экипажей подали заявки на участие в ралли «Голубые озёра-2017»
02 мая 2017
Более 50 экипажей подали заявки на участие в ралли «Голубые озёра-2017»
Команда Пскова заняла первое место на Кубке области по кудо
02 мая 2017
Команда Пскова заняла первое место на Кубке области по кудо
ФК Псков-747» одержал первую победу в весеннем этапе первенства России по футболу (ВИДЕО)
30 апреля 2017
ФК Псков-747» одержал первую победу в весеннем этапе первенства России по футболу (ВИДЕО) 1
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция мачта «Псков-747» против «Знамени труда» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
30 апреля 2017
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция мачта «Псков-747» против «Знамени труда» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
«Маленьким чемпионом» в Пскове стал Иван Моисеев
30 апреля 2017
«Маленьким чемпионом» в Пскове стал Иван Моисеев 3
ПАИ сегодня покажет в прямом эфире матч ФК «Псков-747» против «Знамени труда» из Орехово-Зуево
30 апреля 2017
ПАИ сегодня покажет в прямом эфире матч ФК «Псков-747» против «Знамени труда» из Орехово-Зуево
Семейный праздник «Маленький чемпион» начался в Пскове
30 апреля 2017
Семейный праздник «Маленький чемпион» начался в Пскове

Идет загрузка...