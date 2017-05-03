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Первой гравийной гонкой в сезоне 2017 года в России станет ралли «Голубые озёра»

Ралли «Голубые озёра» - 8-й этап Кубка России 7 мая станет первой гравийной гонкой в стране в сезоне 2017 года, заявил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 мая. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Олега Мыслевича, все гравийные участки трассы соревнования проходят по территории Пустошкинского района.

Он отметил, что скоростные участники ралли «Голубые озёра – 2017» многим экипажам знакомы: по этим дорогам проходил этап Чемпионата России по ралли в 2008 году.

Олег Мыслевич добавил, что подготовка к соревнованиям проходит в штатном режиме, состоялись оргкомитеты в Пустошкинском районе, в городе Великие Луки, на прошлой неделе было заседание областного оргкомитета. «Все силы и средства готовы к тому, чтобы достойно провести гонку», - подчеркнул он.

Напомним, ралли «Голубые озёра 2017» носит также статус III этапа Чемпионата СЗФО и I этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Гонка состоится 6-7 мая. В первый день пройдут церемония открытия гонки и показательные выступления участников. Они состоятся в 19:00 у торгового центра «Апельсин» в городе Великие Луки.   По данным на 2 мая заявки на участие в соревновании  подали более 50 экипажей.

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