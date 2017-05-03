Полёт машин на 60 метров при скорости около 200 км/ч увидят зрители на ралли «Голубые озёра-2017»

16:32, 03 мая 2017, ПАИ

Одна из зрительских зон восьмого этапа Кубка России – ралли «Голубые озёра – 2017» расположится в деревне Колпино Пустошкинского района у трамплина. «На этом участке автомобили развивают скорость около 200 километров в час и умудряются пролететь до 60 метров по воздуху», - рассказал президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 мая.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, руководитель пресс-центра гонки Игорь Федотов напомнил, что в 2008 году во время проведения этапа Чемпионата России по ралли над этим трамплином висела растяжка с надписью «Держаааать», которая была призвана напомнить пилотам о необходимости держать нажатой педаль газа для безаварийного прохождения данного участка трассы.

Ещё одна зрительская зона с названием «Поворот» будет организована в деревне Сергейцево Пустошкинского района. «Место яркое, красивое, зрелищное, - отрекомендовал Олег Мыслевич. - Природа создала в этом повороте амфитеатр, благодаря чему зрителям удобно сверху наблюдать, как проезжают автомобили».

Третья площадка для болельщиков планируется в районе пустошкинской деревни Ореховно, причём она имеет боковой подъезд, то есть зрителям не нужно ехать по трассе гонки и ждать её открытия для гражданских машин. Однако, этот участок будет задействован только утром 7 мая во время первой секции ралли. «Очень сложное место, там часто бывают вылеты автомобилей», - отметил президент Федерации автоспорта региона.

Олег Мыслевич призвал зрителей быть максимально внимательными во время проведения ралли, соблюдать правила безопасности и требования маршалов, следить за детьми и домашними животными. «7 мая на спецучастках скорость экипажей не будет ничем ограничена, она будет максимальной», - предупредил он.

Правила безопасности, а также список экипажей и карта трассы гонки с указанием зон для болельщиков, будут размещены на зрительских листовках. Их будут распространять, в том числе, на церемонии открытия гонки в Великих Луках, на автозаправочных станциях компании «Сургутнефтегаз» в Великих Луках и в Пустошке.

Олег Мыслевич добавил, что перед гонками традиционно проводится информирование местных жителей о предстоящем соревновании и о правилах безопасности, также до них доводят график перекрытия дорог, чтобы люди могли заранее спланировать свои поездки в день гонки.

Напомним, ралли «Голубые озёра 2017» носит также статус III этапа Чемпионата СЗФО и I этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Гонка состоится 6-7 мая. В первый день пройдут церемония открытия гонки и показательные выступления участников. Они состоятся в 19:00 у торгового центра «Апельсин» в городе Великие Луки. По данным на 2 мая заявки на участие в соревновании подали более 50 экипажей.