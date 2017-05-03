Только два экипажа представят Псковскую область на 8-ом этапе Кубка России по ралли

16:21, 03 мая 2017, ПАИ

Только два экипажа представят Псковскую область на восьмом этапе Кубка России – ралли «Голубые озёра – 2017», сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 мая.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Олег Мыслевич рассказал, что великолукский экипаж в составе Владислава Супруна и Олега Стебнюка будет выступать на автомобиле «Рено Логан», который был неоднократным победителем монокубка «Renault Logan Cup». «Мы специально оставили этот автомобиль в Федерации, чтобы наши, псковские, гонщики могли делать первые шаги в ралли на надёжном проверенном автомобиле», - пояснил он.

Второй псковский экипаж – это Максим Павлов и Сергей Пушкарь. Они также поедут на «Рено Логан», однако, как отметил Олег Мыслевич, этот автомобиль более технически совершенен, чем машина великолучан.

Остальные псковские гонщики, по словам президента Федерации автоспорта, не успели подготовить свои боевые автомобили к «Голубым озёрам», но некоторые из них проедут гонку «нулями» - в качестве экипажей безопасности. Предполагается, что это будут один из самых титулованных и быстрых псковских гонщиков Сергей Алексеев, невельчанин Юрий Васильев и пскович Роман Попов.

Олег Мыслевич добавил, что на 90% из представителей Псковской области будет состоять судейская бригада на соревновании, псковскими будут и комиссар по маршруту, и главный хронометрист.

Всего на сегодняшний день в зачёт Кубка России на гонку заявки подали 48 экипажей. Ещё шесть машин поедут в зачёте «Наша классика», который проводится только в рамках псковских гонок для отечественных автомобилей семейств ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, АЗЛК, ИЖ с приводом на заднюю ось. Олег Мыслевич подчеркнул, что количество участников псковского этапа Кубка России по ралли больше, чем в среднем по России: гонки в других регионах собирают 40-45 экипажей.

Напомним, ралли «Голубые озёра 2017» носит также статус III этапа Чемпионата СЗФО и I этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Гонка состоится 6-7 мая. В первый день пройдут церемония открытия гонки и показательные выступления участников. Они состоятся в 19:00 у торгового центра «Апельсин» в городе Великие Луки. По данным на 2 мая заявки на участие в соревновании подали более 50 экипажей.