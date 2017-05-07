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Общество

Литию по погибшим в годы войны отслужат в Пскове 8 мая

8 мая в Пскове пройдёт серия мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, с 12:00  до 14:00 псковичей ждёт концертная интерактивная программа с участием творческих и спортивных коллективов города в Детском парке.

В 16:00 у могилы Неизвестного солдата на площади Победы состоятся заупокойная лития и торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятному знаку «Псков - город воинской славы» и  к могиле  Неизвестного солдата.

В 17:30 торжественный вечер и праздничный концерт начнётся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

В 17:00 в сквере у Дома офицеров откроется концертная программа Народного коллектива «Театра танца «Русские узоры», вокальной студии «Веселые нотки» и театральной студии «Все звезды» «Мы правнуки твои, Победа».

В 18:00 в Зелёном театре состоится концертная программа ансамбля «Псковский десант» 234-го гв. Черноморского ордена Кутузова III-ей степени ДШП им. св. князя Александра Невского  «С Победой вас, друзья!».  

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