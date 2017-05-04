Более 2 тысяч человек пробежали по улицам Пскова в честь 72-й годовщины Победы

16:14, 04 мая 2017, ПАИ

Более 2 тысяч человек приняли участие в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда» в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, среди участников забега — школьники, студенты, военнослужащие, сотрудники силовых и правоохранительных структур, работники предприятий и организаций, профессиональные спортсмены и просто любители бега.

Напомним, спортивный праздник стартовал в Пскове 4 мая. Впервые в этом году на эстафете организован забег для семейных команд. В общей сложности им надо было пробежать 400 метров: 200 метров должен был преодолеть глава семьи и по 100 метров — мама и ребенок.

Руководители органов исполнительной и законодательной власти Пскова и области по традиции побежали по VIP-маршруту длиной 1 тыс. 418 метров - по количеству дней в Великой Отечественной войне.

Перед стартом на городском стадионе «Машиностроитель» состоялась официальная церемония открытия состязания. Она началась с парада и построения команд. Под звуки Государственного Гимна Российской Федерации был поднят государственный флаг.

Напомним, что впервые легкоатлетический забег по улицам разрушенного Пскова прошёл в победном 1945-м году и с тех пор не прерывался ни разу. В первой эстафете участвовали всего 30 человек. Самой массовой стала эстафета, приуроченная к 70-летию Победы. В ней участвовали уже более двух тысяч человек.

Генеральный партнер:

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