Андрей Турчак встретился с мэром Риги Нилом Ушаковым
Сегодня, 5 мая, в Риге состоялась официальная встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака и мэра Риги Нила Ушакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и развитие совместных проектов.
В честь объявленного в России Года экологии Андрей Турчак подарил Нилу Ушакову альбом «Природные сокровища Псковской земли».
Напомним, делегация Псковской области во главе с губернатором Псковской области Андреем Турчаком находится в Латвии с традиционным официальным визитом, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В составе делегации заместитель губернатора Сергей Перников, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян и глава города Пскова Иван Цецерский.