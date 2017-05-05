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Общество

Андрей Турчак встретился с мэром Риги Нилом Ушаковым

Сегодня, 5 мая, в Риге состоялась официальная встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака и мэра Риги Нила Ушакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и развитие совместных проектов.

В честь объявленного в России Года экологии Андрей Турчак подарил Нилу Ушакову альбом «Природные сокровища Псковской земли».

Напомним, делегация Псковской области во главе с губернатором Псковской области Андреем Турчаком находится в Латвии с традиционным официальным визитом, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В составе делегации заместитель губернатора Сергей Перников, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян и глава города Пскова Иван Цецерский.

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