#БегусПсковом

15:08, 05 мая 2017, ПАИ

В Пскове не так много традиций, которые могут похвастаться историей длиной в несколько десятилетий. И, пожалуй, наиболее давняя из них – приуроченная к празднованию Дня Победы легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», которая 4 мая 2017 года состоялась уже в 72-ой раз по счету. Корреспондент Псковского агентства информации стал не участником, но зрителем легендарного спортивного мероприятия. И пришел к выводу, что, судя по энтузиазму горожан, перспектива угаснуть этой традиции точно не грозит.

Впервые Эстафета Победы прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове в мае 1945 года. С тех пор ее маршрут не менялся: он традиционно проходит по центральным улицам города. В первой эстафете участвовали всего 30 человек. А самым массовым стал забег, приуроченный к 70-летию Победы – в нем участвовали около 4 тысяч человек.

Церемония открытия 72-й Эстафеты Победы проходила на стадионе «Машиностроитель». Участники прошли парадной колонной и выстроились напротив трибун, где их поприветствовал глава Пскова Иван Цецерский, директор Медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин, главный редактор газеты «Псковская правда» Ирина Фёдорова, а также управляющая Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев







Глава Пскова пожелал всем собравшимся успехов и поздравил с праздником Великой Победы. «Спасибо газете «Псковская правда» за организацию, мы ее поддерживаем активно. Мы должны быть благодарны советскому народу, который победил в войне. Мы должны делать нашу страну сильной и непобедимой!», - подчеркнул Иван Цецерский на открытии и отметил, что мероприятие посвящено ветеранам.

Затем самые лучшие спортсмены города подняли флаг России под государственный гимн. И все участники, под команду судьи «нале-во, шагом мааарш!» отправились на старт.

Всего в эстафете 2017 года, по подсчетам организаторов, приняли участие более 2 тысяч человек. В течение полутора часов по улицам Пскова бежали школьники, студенты, силовики, депутаты и чиновники, работники банков, архивов, ресторанов и просто любители спорта и здорового образа жизни.

Стоит отметить, что, наряду с классическими категориями, в последние годы появились и нововведения: VIP-забег для представителей власти Пскова и области, а также забеги корпоративных команд, представляющих различные организации и фирмы города. В этом году псковичей также ждало нововведение: встать на маршрут смогли семейные команды, в которых дети бежали вместе с родителями. Для них приготовили отдельную дистанцию в 400 метров: 200 метров должен был преодолеть глава семьи и по 100 метров — мама и ребенок.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















VIP-маршрут длиной 1418 метров (по количеству дней в Великой Отечественной войне) быстрее всех преодолела команда администрации Пскова. В нее, впрочем, вошли не только городские чиновники (председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов, председатель комитета социально-экономического развития Марк Степенков и заместитель начальника управления строительства и капитального ремонта Павел Андреев), но и парламентарии: Андрей Аленичев и Дмитрий Барабанов.

Второе место в забеге для «очень важных персон» заняла команда администрации области, также оказавшаяся на проверку «региональной сборной», в которой участвовали заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков, председатель областного госкомитета по физической культуре и спорту Иван Штылин, председатель облизбиркома Николай Цветков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев и член избирательной комиссии Илья Можаев.

В забеге среди мужских команд «золото» предсказуемо завоевали представители 76-й дивизии ВДВ. 2-е место заняла команда УМВД по Псковской области. 3-е – команда военной части № 29760.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



























В «Семейном забеге» 1-е место заняла семья Алексеевых, 2-е место – семья Виденко, «бронза» досталась семье Егоровых.

Кстати, с полной версией итогов эстафеты можно ознакомиться на сайте «Псковской правды»!

Торжественное награждение победителей медалями и дипломами от газеты «Псковская правда» и призами от партнеров эстафеты, – псковского отделения Сбербанка, «Ростелекома» компании «Столбушинский продукт», магазина «Мега Хенд» и пекарни «Пирогов», - состоялось в Детском парке. Там же, возле памятника княгине Ольге, все участники эстафеты смогли подкрепить свои силы горячей кашей, которую приготовили на полевой кухне псковские десантники.

И те, кто победил, и те, кто просто получил удовольствие от забега, даже не придя к финишу в числе первых, могли познакомиться и поделиться впечатлениями. А еще – вспомнить, что семьдесят с лишним лет назад весенний праздник спорта в полуразрушенном Пскове был придуман для того, чтобы люди больше всего на свете ценили мир.

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк - www.sberbank.ru

Партнеры:

ПАО «Ростелеком» vk.com/rostelecom.novgorod_pskov

Компания «Столбушинский продукт» www.stolbushino.com

Магазин одежды из Европы «Мега Хенд» vk.com/mega_hend

Фирменная пекарня «Пирогов» www.pirogovmnogo.ru