Росгвардия обеспечит общественный порядок при проведении праздничных мероприятий 9 мая в Псковской области

09:12, 09 мая 2017, ПАИ

Совместно с полицией обеспечивать правопорядок и безопасность граждан на праздничных мероприятиях в честь 9 мая будут сотрудники подразделений Росгвардии, военнослужащие специальной моторизованной воинской части Северо-Западного Ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ и представители частных охранных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Напомним, в 10:00 на площади Ленина в Пскове начнется парад войск Псковского гарнизона.

В 11:00 на площади Ленина начнется «Парад Победителей» - торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы, а также акция «Бессмертный полк».

В 12:00 в Зеленом театре псковичей ожидает театрализованная тематическая программа для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города «Наш поющий и цветущий яркий май!».

Также с 12:00 до 16:00 в Ботаническом саду у мемориала памяти псковских подпольщиков и партизан состоится патриотическая акция «Партизанская слава».

Затем, с 13:00 до 15:00 и с 15:00 до 17:00 в Детском парке пройдет концертная программа с участием творческих коллективов Городского культурного центра и Дома офицеров.

В 14:00 на парковке ТЦ «Лента» стартует автопробег ретро-автомобилей «Спасибо деду за Победу!», который пройдет по маршруту: Октябрьский проспект, Гражданская, Я. Фабрициуса, Кузнецкая.

Также, в 17:00 в сквере у Дома офицеров начнется праздничная концертная программа «Сияй в веках, Великая Победа!».

Кроме того, в 18:00 на площадке у памятника А. С. Пушкину и в Летнем саду пройдет вечер отдыха для ветеранов и старшего поколения «Моя весна - моя Победа!»: выступление образцового оркестра духовых инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ М. Литвака.

В 18:00 на улице М. Горького, дом 23 псковичей ждет концерт-подарок «Даруем музыку Победы!» детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома, под управлением заслуженного работника культуры РФ А. Роора.

В 20:00 в Зеленом театре состоится тематическая концертная программа «Пусть всегда будет мир!».

Закончит праздничную программу фейерверк в Зеленом саду, который начнется в 23:00.

С полной программой празднования Дня Победы в Пскове можно ознакомиться здесь>>