Экс-руководитель псковского управления внутренней политики возглавил НКО, чтобы развивать гражданское общество

09:49, 10 мая 2017, ПАИ

Владимир Шураев, вплоть до февраля 2017 года занимавший пост руководителя Управления внутренней политики администрации Псковской области, возглавил Автономную некоммерческую организацию «Региональная экспертная гильдия», зарегистрированную в апреле. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он пояснил, что данное НКО «будет содействовать развитию элементов гражданского общества» в регионе.

По его словам, АНО «Региональная экспертная гильдия» займется оказанием социально значимых услуг, юридическим просвещением, будет содействовать развитию местного самоуправления и участвовать в реализации проектов на гранты государственных и негосударственных фондов.

Владимир Шураев рассказал, что является директором НКО, но отказался назвать имя учредителя Региональной экспертной гильдии. Однако, по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), это Михаил Богданов. По информации ПАИ, он является заместителем директора управляющей компании «ПсковЖилСервис» и членом фракции партии «Единая России» в совете депутатов сельского поселения «Завеличенская волость» Псковского района.

Согласно ЕГРЮЛ, АНО «Региональная экспертная гильдия» может осуществлять такие виды деятельности, как «Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки», «Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая», а также «Деятельность по изучению общественного мнения».

Напомним, Владимир Шураев в 1996-1998 годах работал в ЖКХ Псковского района. С 1998 года - заместитель главы Псковского района по работе с депутатами. С 2000 года – первый заместитель главы Псковского района. С апреля 2003 года по июль 2013 года - глава Псковского района.

В июле 2013 года был назначен председателем комитета по вопросам местного самоуправления администрации Псковской области. В октябре 2014 года - начальником управления внутренней политики администрации Псковской области. В феврале 2017 года стало известно, что на пост руководителя управления внутренней политики назначена Оксана Иванова, ранее являвшаяся заместителем Владимира Шураева, а ему самому предложено возглавить Ассоциацию муниципалитетов Псковской области. Однако он отказался занять данную должность.