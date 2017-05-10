Концерт с участием группы «Маша и медведи» завершит фестиваль «Другое искусство» в Пскове

22:50, 10 мая 2017, ПАИ

Гала-концерт с участием группы «Маша и медведи» станет завершающим мероприятием фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной филармонии.

Концерт состоится 20 апреля в 19:00. Вход на него будет бесплатным, пригласительные билеты можно получить в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24.

В рамках гала-концерта «Маша и медведи» и люди с особенностями развития — ученики Псковского центра лечебной педагогики, музыканты особого музыкального центра из Финляндии исполнят несколько совместных композиций.