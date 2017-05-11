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Общество

Александр Питиримов об объединении Псковавтотранса и Псковпассажиравтотранса: Принятое решение закономерно

Решение об объединении госпредприятий «Псковавтотранс» и «Псковпассажиравтотранс» является «закономерным». Об этом и. о. гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов заявил сегодня, 11 мая, в ходе пресс-конференции в редакции газеты «Псковская правда». По его словам, «к этому ситуация шла давно», а «процесс интеграции наметился несколько лет назад».

Напомним, об объединении госпредприятий  27 апреля в ходе 9-й сессии регионального парламента сообщил председатель комитета по транспорту областной администрации Виталий Голиков.

«Сегодня с учетом объединения будем разрабатывать «дорожную карту» по выводу объединенного предприятия из тяжелой экономической ситуации», - добавил он. По словам председателя комитета, разработанный документ будет представлен на утверждение губернатору Псковской области. «Варианты есть», - заверил Виталий Голиков.

Государственное предприятие Псковской области «Псковавтотранс» занимается эксплуатацией автовокзалов и автостанций Псковской области. Его руководителем является Александр Питиримов. Он также исполняет обязанности руководителя Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс», которое осуществляет пассажирские перевозки. Напомним, что предыдущий директор «Псковпассажиравтотранса», Александр Гизбрехт, был уволен по представлению прокуратуры области.

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