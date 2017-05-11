Руководитель Псковпассажиравтотранса: Бежаницы у нас – окно в Европу

12:20, 11 мая 2017, ПАИ

20 мая ГППО «Псковпассажиравтотранс» откроет автобусное сообщение между железнодорожной станцией «Сущево» в поселке Бежаницы и поселком Пушкинские Горы, а в июне откроет рядом с «Сущево» автовокзал. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом и.о. гендиректора Псковпассажиравтотранса Александр Питиримов рассказал сегодня, 11 мая, в ходе пресс-конференции в редакции газеты «Псковская правда».

Он напомнил, что через станцию «Сущево» идут поезда на Санкт-Петербург, Москву, Кишинев, Ригу, Житомир. Кроме того, через нее следуют вагоны беспересадочного сообщения до Праги, Вены, чешской Остравы. «Бежаницы у нас, как оказалось - окно в Европу», - добавил Александр Питиримов.

По его словам, для начала между Пушгорами с станцией будут курсировать небольшие 18-местные автобусы «Мерседес». «Потом будем смотреть на пассажиропоток. Это проект долгосрочный», - заверил он.

Напомним, в апреле заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов рассказывал, что уже в этом сезоне первые туристы воспользуются железнодорожной станцией «Сущёво», развитие которой началось в рамках проекта «Поезд в Пушкинские Горы».