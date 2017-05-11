Великолучане отличились в турнирах по плаванию в Казани и по велоспорту в Орле

19:30, 11 мая 2017, ПАИ

На Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту на шоссе в Орле великолчанин Никита Романов занял первое место в групповой гонке и третье – в индивидуальной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Во Всероссийском турнире по плаванию, который проходил в Казани, участвовали шестеро великолукских пловцов из ДЮСШ № 3 «Олимпия». По результатам 4-х этапов Никита Снетков стал победителем турнира.