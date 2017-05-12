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Экономика

Учредитель HEFI development: ОЭЗ «Моглино» интересна западным инвесторам

Учредитель французской компании HEFI development Винсент Обри, которая намерена создать в Псковской области производство технического текстиля, назвал особую экономическую зону «Моглино», с ее возможностями и преимуществами в виде налоговых льгот, «исключительно интересным проектом». Об этом он заявил 12 мая на заседании экспертного совета ОЭЗ «Моглино» под председательством заместителя губернатора Сергея Перникова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Французский инвестор отметил, что важность и большое значение площадке «Моглино» придает ее территориальная близость к Санкт-Петербургу и границе с Европейским Союзом.

«Полагаю, что инвесторы, с которыми я работаю в Париже, могут заинтересоваться этой площадкой», — сказал Винсент Обри и выразил готовность рассмотреть конкретные предложения и обсудить перспективы инвестирования других проектов в ОЭЗ «Моглино».

Он также добавил, что работал в разных регионах России и в первый раз столкнулся с «таким профессиональным подходом и многоплановым рассмотрением представленного проекта».

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