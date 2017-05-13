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Общество

Приложение «Мой Псков» поможет автомобилистам

За последние годы смартфоны прочно закрепились в повседневной жизни обычных горожан. Прибытие автобусов можно отслеживать в специальном приложении, люди стали ездить на такси, заказанном онлайн, а в метро чаще смотрят на схему станций в телефоне, чем на стене вагона. Впрочем, подобная модернизация касается не только тех, кто пользуется общественным транспортом, но и многочисленных владельцев автомобилей.

Существует огромное количество приложений, которые заметно упростят жизнь как и псковским автолюбителям, так и водителям из других городов России. Hudway - футуристическое приложение для водителей, часто ездящих в тёмное время суток и в условиях плохой видимости. Waze - Facebook для автолюбителей, гибрид навигационного приложения с социальной сетью. «Помой тачку, чувак» - приложение для тех, кто любит экономить и не любит мыть свою машину. Программа синхронизируется с местоположением водителя, узнаёт прогноз погоды на ближайшие дни и показывает, стоит ли отправиться в автомойку или проще подождать, пока начнётся дождь. Приложение RoadAR превращает смартфон в полноценный видеорегистратор. iStrelka предупреждает о неровностях, поворотах и дырах в асфальте, а также о скором приближении к стационарным камерам и постам ГИБДД. Приложение «MultiGO Топливо» показывает ближайшие заправки в зависимости от расположения машины и знает, где можно заправиться дешевле всего.

У каждого из них есть своя ниша и своя аудитория. Что же касается приложения «Мой Псков», то оно ориентировано прежде всего на жителей Пскова и его гостей, причем как на автовладельцев, так и на продавцов услуг и товаров для автомобилей.

Вот основные «фишки» приложения, которые востребованы автомобилистами:

- карта АЗС и АГЗС: все как на ладони, расстояние, маршрут, адрес;

- все автосервисы города собраны в одном месте, а отзывы помогут определиться с выбором самого надежного;

- точно также с помощью приложения «Мой Пскова» можно найти и ближайший шиномонтаж в экстренной ситуации;

- эвакуаторы, автомойки, автозапчасти, автошколы, автостоянки и т.д. – информация обо всем этом также имеется в приложении, достаточно выбрать нужный раздел и позвонить, причем справочник приложения работает без интернета.

- в разделе «Акции» можно узнать, где пользователям «Мой Псков» можно сделать бесплатную диагностику авто, компьютерную диагностику двигателя, получить скидку на замену лобового стекла.

Напомним, все самые актуальные, важные и интересные новости Пскова и Псковской области, собранные журналистами Псковского агентства информации, теперь можно узнать с помощью мобильного приложения «МОЙ ПСКОВ»

Скачать его можно в Google Play и App Store

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