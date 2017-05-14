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Боксёрская встреча команд Псковской области и Чеченской республики закончилась ничьей

Прошедшая сегодня в Великих Луках в спорткомлпексе «Стрелец» большая боксерская встреча спортсменов из трёх городов воинской славы — Пскова, Великих Лук и Грозного — завершилась ничьей.

Как сообщил в Instagram депутат Госдумы от Псковской области, великолучанин Александр Козловский, в обоих командах оказалось по 5 победителей.

Из представителей Псковской области победы одержали Муххамад Шехов (Великие Луки, до 56 кг), Юрий Федотов (Великие Луки, до 69 кг), Дмитрий Муратов (Псков, до 75 кг), Глеб Полик (Псков, до 75 кг) и Сергей Егоров (Великие Луки, до 91 кг).

В команде из Грозного победителями стали Абубакур Айдамиров (до 60 кг), Беслан Хамзаев (до 64 кг), Шамиль Мальсагов (до 75 кг), Абдул-Керим Тапаев (до 75 кг) и Имам Хатаев (до 81 кг).

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