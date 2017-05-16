Новые хлебные традиции от отеля «Покровский»

13:20, 16 мая 2017, ПАИ

Начать утро с удовольствием - с чашечки бодрящего напитка и свежайшей выпечки – бесценно. Однако, несмотря на широкий и разнообразный ассортимент, аппетитным ожиданиям не всегда суждено оправдаться. Избежать гастрономических разочарований и купить вкусные хлебобулочные изделия теперь можно в отеле «Покровский», где каждый день пекут свежий хлеб. Загляните сюда по пути на работу или во время прогулки, чтобы просто и недорого побаловать себя сладкими булочками и хрустящим хлебом, приготовленными по уникальным рецептам.

В пекарне ресторана разработали новинки, которыми пополнился ассортимент хлеба и выпечки в этом месяце. Теперь в ресторане можно приобрести:

Хлеб «Псковский» серый с тмином 600 граммов - 80 рублей

Хлеб «Покровский» с кориандром и подсолнечником 650 граммов - 110 рублей

Хлеб «Эстонский» с клюквой 800 граммов - 140 рублей

Хлеб «Кефирный Буль» 600 граммов - 90 руб.

Багет «Деревенский» пшеничный 300 граммов - 60 рублей

Сладкую выпечку (круассан с лимонной начинкой, булочка с корицей, брецель) - от 40 до 50 рублей/шт.

Первым делом обратим внимание на хлеб «Псковский». Название, конечно, традиционное, а вот продукт, который предлагает пекарня «Покровского», совершенно оригинальный. Очень лёгкий, с небольшим содержанием ржаной муки и тонким ароматом тмина. К слову, использовать эту приправу начали еще пять тысячелетий тому назад, и народная любовь к ней не угасает с годами. Тмин, укрепляющий иммунитет, улучшающий пищеварение и помогающий при бессоннице, благодаря большому количеству эфирных масел, оказывается очень полезен. К тому же, серый «Псковский» сочетает в себе все плюсы пшеничного и ржаного хлеба.

В пекарне «Покровского» знают наверняка, что такой вариант жители и гости города непременно выберут для ежедневного рациона. С ним легко организовать прекрасный завтрак, состоящий из сморреброда, рецептом которого поделились в ресторане отеля.

Итак, сморребород с творожным сыром и лососем. Для него понадобятся такие ингредиенты, как: хлеб «Псковский» (не подсушенный), творожный сыр (или мягкий творог, в который можно добавить ароматную зелень), руккола или листовой салат, ломтик лосося слабой соли или горячего копчения, яйцо-пашот и ложечка французской горчицы с зёрнами. На ломтик хлеба нужно намазать сыр, затем выложить рукколу, горчицу и лосось. Поверх положить яйцо-пашот, приправить морской солью и свежемолотым перцем. Прежде чем съесть эту красоту, не забудьте выложить фотографию получившегося сморреброда с хештегом #ПокровскийХлеб.

Фирменный хлеб пекарни одноимённого отеля — тёмный «Покровский» с кориандром и подсолнечником. Эта сытная и ароматная буханка буквально наполнена жизненной энергией, ведь в её состав входят семена кориандра, которые способствуют улучшению мозговой и сердечной деятельности, оказывают бодрящее действие, помогают при стрессах и истериках, а также повышают аппетит и способствуют лучшему усвоению пищи.

Найдется в «Покровском» и особый чёрный эстонский хлеб с клюквой. Такой хлеб со вкусом ржаного идеально дополняет сладковато-кисловатая вяленая клюква. Кстати, эту клюкву производят только в США, поскольку технология и выращивания, и заготовления, и сушки напрямую отражается на вкусовых качествах. Заграничная ягода крупнее, чем наша привычная, произрастающая на болотах, и намного слаще. Именно поэтому мастера предпочли использовать её для приготовления хлеба.

Эстонский хлеб, безусловно, не оставит равнодушными ценителей, к примеру, «Бородинского». В пекарне «Покровского» готовы поспорить, что их выпечка станет фаворитом среди всех тех, что ранее были так любимы. Хлеб с клюквой идеален в сочетании со сливочным ароматным маслом, только добавьте в него немного измельчённой зелени (петрушка или базилик) и наслаждайтесь!

Восхитительный вариант для классического бутерброда - «Кефирный буль». Белый ароматный хлеб с интересным названием имеет красивую золотистую корочку. Он прекрасно подойдёт для тостов, потому как сама буханка имеет квадратную форму, её легко резать и хранить.

Дошла очередь и до деревенского пшеничного багета с хрустящей корочкой. Этот классический багет отлично подходит для брускетты, так как имеет слегка солоноватый вкус и пористую структуру. Например, можно попробовать приготовить брускетту с клубникой.

Для этого вам потребуется: 4 ломтика багета, 6 столовых ложек сахара (коричневого), 1 чайная ложка лимонной цедры (тертой), 2 чайные ложки лимонного сока, 450 граммов клубники, сыр Маскарпоне (или Рикотта). Всё в наличии? Тогда поджарьте хлеб в тостере до хрустящего состояния. Тем временем разогрейте сковороду на сильном огне. Добавьте сахар, лимонную цедру и лимонный сок. Готовьте около минуты, пока сироп не начнёт кипеть. А потом добавьте нарезанную клубнику и готовьте ещё 1 минуту, перемешивая. На тосты намажьте по ложке сыра, сверху выложите тёплые ягоды в сиропе и получайте удовольствие.

Также пекарня «Покровского» удивит вас изысканными круассанами с лимонной начинкой (45 рублей), булочками с корицей (50 граммов — 40 рублей). Есть здесь и «Брецель» - оригинальные солёные крендели (75 граммов — 50 рублей). А ещё пекарня порадует вас 15% скидкой при покупке выпечки навынос!

Несомненно стоит посетить и ресторан отеля «Покровский», где вам рады предложить меню, основой которого являются блюда современной европейской и русской кухни, и в их приготовлении используется много местных продуктов. Вообще, в меню ресторана прослеживается псковский колорит – это и «Филе судака с пюре из зелёного горошка и сливочным мусом», и «Псковские окуньки с печёным картофелем, сливочным муссом и красной икрой». Но не только традиционные блюда вызывают у гостей восторг – хитами уже стали «Салат из лосося с манговым соусом и кнелей с щучьей икрой», «Осьминог с овощами гриль, картофелем и копчёной паприкой», «Буррата с тостами и томатами» и такие домашние интерпретации, как «Мамины котлеты с пюре и маринованным огурцом».

Финальным аккордом трапезы часто бывает десерт. Названия сладких блюд знакомы многим, чего нельзя сказать о вкусе. К примеру, чизкейк «Нью-Йорк» с крисп-основой звучит очень знакомо, но его неповторимый вкус заставляет возвращаться в «Покровский» снова и снова. А фирменные булочки «Шу» уже стали символом ресторана.

Значение имеет не только превосходная кухня и сервис, но и приятный интерьер. Здесь просторно и легко дышится, спокойные оттенки, картины со старинными видами Пскова и окрестностей создают ощущение уюта и гармоничного сосуществования современного отеля в окружении древних стен окольного города. Из окон ресторана видна Покровская башня, благодаря которой отель и получил своё название «Покровский». А летом, которое уже вот-вот наступит, во внутреннем дворе с видом на башню будет открыта чудесная терраса.

И атмосфера, и кухня, и обслуживание — в отеле «Покровский» всё продумано до мелочей. Внимание к деталям и вежливый приём гарантируют комфортный и незабываемый отдых. Не проходите мимо, вас ждут уже сейчас!