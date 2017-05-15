0
21:53
В Белоруссии появилось производство деревянных велосипедов
16:45
«Первый канал» вновь снимает видеопаспорта детей-сирот в Псковской области
16:25
Омолаживающие процедуры прошли конкурсантки «Миссис Псков 2017»
14:59
Рейд в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» прошёл в Пскове
10:30
А судьи кто?
10:13
Росстат: 84% жителей Псковской области обеспечены качественной питьевой водой
09:57
Псковичка завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо в Оренбурге
Еще новости
Общество

«То ли птицу - то ли динозавра» обнаружили псковские археологи в центре города

В ходе раскопок на территории псковской ТЭЦ ареологии обнаружили необычную находку: «то ли птица - то ли динозавр». Об этом сообщается в аккаунте Археологического центра Псковской области в социальной сети «Инстаграм».

«Мстиславский раскоп у старой ТЭЦ продолжает радовать археологов интересными находками. Час назад, в ходе расчистки средневековой постройки обнаружили вот этого зверя: то ли птица - то ли динозавр, случайно уцелевший в наших краях и вдохновивший своим обликом мастера, а может быть это легендарный дракон?» - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее археологи Пскова на той же территории обнаружили «привеску в виде коня и всадника с топором в руке». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Белоруссии появилось производство деревянных велосипедов
15 мая 2017
В Белоруссии появилось производство деревянных велосипедов
«Первый канал» вновь снимает видеопаспорта детей-сирот в Псковской области
15 мая 2017
«Первый канал» вновь снимает видеопаспорта детей-сирот в Псковской области
Омолаживающие процедуры прошли конкурсантки «Миссис Псков 2017»
15 мая 2017
Омолаживающие процедуры прошли конкурсантки «Миссис Псков 2017»
Рейд в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» прошёл в Пскове
15 мая 2017
Рейд в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» прошёл в Пскове 7
А судьи кто?
15 мая 2017
А судьи кто? 15
Росстат: 84% жителей Псковской области обеспечены качественной питьевой водой
15 мая 2017
Росстат: 84% жителей Псковской области обеспечены качественной питьевой водой
Псковичка завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо в Оренбурге
15 мая 2017
Псковичка завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо в Оренбурге
Открытие мотосезона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 мая 2017
Открытие мотосезона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...