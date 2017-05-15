«То ли птицу - то ли динозавра» обнаружили псковские археологи в центре города

20:15, 15 мая 2017, ПАИ

В ходе раскопок на территории псковской ТЭЦ ареологии обнаружили необычную находку: «то ли птица - то ли динозавр». Об этом сообщается в аккаунте Археологического центра Псковской области в социальной сети «Инстаграм».

«Мстиславский раскоп у старой ТЭЦ продолжает радовать археологов интересными находками. Час назад, в ходе расчистки средневековой постройки обнаружили вот этого зверя: то ли птица - то ли динозавр, случайно уцелевший в наших краях и вдохновивший своим обликом мастера, а может быть это легендарный дракон?» - говорится в сообщении.

Напомним, ранее археологи Пскова на той же территории обнаружили «привеску в виде коня и всадника с топором в руке».